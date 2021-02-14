مزارعة بريطانية تربح 70 ألف دولار عبر مكالمات مع الماعز.. شاهد

عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو لمزارعة بريطانية تدعى "دوت مكارثي" ابتكرت فكرة جديدة بتأجير رؤوس الماعز التي تملكها بهدف إضفاء بعض التشويق للترفيه عند الناس في ظل جائحة كورونا ولكسر روتين عملهم.





وأوضح الفيديو أن "مكارثي" تقوم بإدخال الماعز فى محادثات فيديو مع الزبائن عبر تطبيق زووم لمدة ٥ دقائق مقابل ٧ دولارات ويمكن للزبائن الاختيار من بين ٧ أنواع مختلفة من الماعز على موقع المزرعة.





وأضاف الفيديو أن المزارعة البريطانية كسبت ما يقرب من ٧٠ ألف دولار منذ بدأ تقديمها للخدمة.





وأشار إلى أن "مكاثي" كانت تنظم قبل تفشي فيروس كورونا عدة جولات للزبائن بصحبة الماعز فى مزرعتها ولكن الجائحة جعلتها تبتكر طريقة جديدة لكسب المال، منوها بأن الفكرة لاقت روجا كبيرًا في عدد من دول العالم.







