قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرار عاجل لطلاب الدبلومة الامريكية في مصر.

حيث قال وزير التربية والتعليم ، أن الامتحان المصري EST أصبح هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية منذ تاريخ اليوم الأحد الموافق ١٤ فبراير، ولكن ليس بأثر رجعي.



وذكر وزير التربية والتعليم ، أنه لن يعتد بامتحانات ال SAT أو ال ACT الممنوحة بعد تاريخ اليوم لطلاب بالدبلومة الأمريكية ، من حيث تنسيق الجامعات المصرية وتصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن امتحان EST يعد مسارًا جديدًا للدخول إلى الجامعات في مصر ويقيّم قدرات القراءة والكتابة والرياضيات من خلال اختبار كل من المهارات المعرفية والتحليلية.