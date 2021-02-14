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طارق شوقي: الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات أو التأجيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:48 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الخيارات متاحة أمام أولياء الأمور سواء بخوض الامتحانات هذا العام أو التأجيل العام بالكامل  من دون أزمة، فضلا عن عدم إجبار الطلاب على الحضور، وأن الدولة هدفها مصلحة الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطلاب من كي جي 1 وحتى الثالث الابتدائي يتم تقييمهم من مدرسي الفصل، ولا توجد امتحانات لهم بينما سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وسيتم عمل فكرة مبتكرة لهم بعمل امتحان مجمع لكل المواد في يوم واحد، بحيث يتم تقسيم الطلاب على اللجان بصورة جيدة، على أن يتم عمل امتحان شهري.

وأضاف أن الصف الأول والثاني الثانوي سيكون الامتحان إلكترونيًا في المدرسة، بخصوص الترم الأول، وبعد ذلك سيتم عقد امتحانات شهرية من المنزل.

وتابع أن الفكرة من دمج الفصلين للشهادة الإعدادية هي محاولة تقليل الطلاب المتواجدين في المدارس، بحيث يتواجدوا في المدارس مرة واحدة في ظل فلسفة بعد الإنقاص من المحتوى التعليمي، ولن يتم الاستجابة لإلغاء أي أجزاء من المناهج.
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