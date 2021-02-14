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تعليم

أستاذ جامعي: حذف جزء من المناهج ليس تربويا والأبحاث غير عادلة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:15 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس علي حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية قائلا " ليس تربوي حذف جزء من المناهج " .

وأضاف الخبير التربوي خلال تصريحاته لصدي البد ان نظام الدراسة تكاملي ولا يمكن استثناء جزء من الدراسة دون الاخر منوها ان كل جزء يكمل الاخر حتي تكتمل المعلومة والمعرفة عند الطالب بشكل صحيح وسليم .

وأكد الدكتور تامر ان بعض الدول التي أجلت الامتحانات للعام الجديد لم تكتفي بنقص معلومة او الاكتفاء بالبحث مشيرا الي ان التقيم من خلال الابحاث ليس عادلا بالشكل المطلوب  .

وفي ذات السياق كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، عن حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية.
 

وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ،  كما سيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، كما أكد على أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.
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