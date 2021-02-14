هيخافوا منه.. تامر مرسي يكشف عن البرومو الدعائي لفيلم "السرب"

















كشف المنتج تامر مرسي عن البرومو الدعائي الرسمي لفيلم "السرب" الذي يكشف بطولة القوات الجوية في الرد على قوات داعش الإرهابية بعد حادث درنة في ليبيا، الذي قامت فيه قوات داعش بإعدام 21 قبطيا مصريا ذبحا في ليبيا.









ونشر تامر مرسي عبر حسابه علي "انستجرام" برومو الفيلم وعلق قائلا "عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه 😉😉

#رئيس_مصر وعد بالقصاص فأوفى السرب قريبا في دور العرض هدية #المتحدة للشعب المصري

#المجد_للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه مصر_العظمى"









والفيلم بطولة: أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد دياب، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.



