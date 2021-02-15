أخبار التوك شو.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لمنخفض جوي

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة ومنها مناقشة آلية عودة الدراسة نعرض لكم أبرزها كالآتي:





كشف الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت البريطانية، حقيقة عدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن كل اللقاحات جيدة وليس بها أي مشكلة على الإطلاق كما يتردد.





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على صحة الطلاب في المقام الأول وبشكل أساسي، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، ومحاولة التسهيل بقدر الإمكان على أولياء الأمور والطلاب، وشدد على منح حرية الاختيار لأولياء الأمور لاستكمال الدراسة بالطريقة التي تناسبهم.





أعلن الإعلامي أحمد موسي، أن لديه مفاجأة جديدة خاصة بالهارب عبد الشريف، مؤكدأ أنه سيعلنها خلال الحلقة.





علقت أميرة محمود، منسق جروب "أمهات مصر من أجل النهوض بالتعليم"، على قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم، قائلةً "القرارات كلها مرضية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وفيها مراعاة للتباعد الاجتماعي بشكل كبير"، معقبة "كانت لدينا مخاوف كثيرة، ولكن بعد المؤتمر والقرارات شعرنا بالطمأنينة".





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفكرة من دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادة الإعدادية هو محاولة تقليل الطلاب المتواجدين في المدارس، بحيث يتواجدون في المدارس مرة واحدة، مؤكدا أنه لن تتم الاستجابة لإلغاء أي أجزاء من المناهج.





قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الاستدامة البيئية تعني الفائدة المستمرة من خلال العمل علي البعد البيئي للحفاظ على البيئة بناء علي ترشيد استخدام المواد التي تعمل على التلوث البيئي .





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس.





كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ثلجية، مؤكدة أن هناك شائعات منتشرة على السوشيال ميديا عن هذا الأمر و أن درجة الحرارة ستصل لصفر على كل أنحاء البلاد.





قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه لن يتم حذف أي جزء من مناهج التعليم الجامعي، معقبا "القرار حاسم، ومفيش أي حذف في المناهج، وغير مقبول حذف أي أجزاء من المناهج".



