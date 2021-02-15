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فن

في عيد الحب.. جنات: حفل الأوبرا من أروع حفلاتي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:59 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة جنات عن سعادتها الشديدة لإحيائها حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية.

قالت جنات من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك": "الحمد لله .. من اروع حفلاتي".

صعدت جنات على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.محمد الموجي، باطلالة كالأميرات، مرتدية سواريه أزرق أنيق، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب

وحرصت جنات في بداية فقرتها على توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر، والدكتورة جيهان مرسي، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها، وتواجده في هذه الظروف الإستثنائية. 

وأشعلت جنات، الحفل، بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشنى أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور. 


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