في عيد الحب.. جنات: حفل الأوبرا من أروع حفلاتي

قالت جنات من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك": "الحمد لله .. من اروع حفلاتي".

صعدت جنات على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.محمد الموجي ، باطلالة كالأميرات ، مرتدية سواريه أزرق أنيق ، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب .





وحرصت جنات في بداية فقرتها على توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر ، والدكتورة جيهان مرسي ، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها ، وتواجده في هذه الظروف الإستثنائية.



