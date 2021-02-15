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وزيرتا الهجرة والبيئة يتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:11 م
وزيرتا الهجرة والبيئة
وزيرتا الهجرة والبيئة
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، تقريرا عن زيارة وزيرتي الهجرة والبيئة ، لتفقد أعمال تطوير قرية "صفط تراب"  بالغربية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، خلال التقرير ، إن المبادرة تهدف الي التوافق البيئي ، النابع من المجتمع ، والتشابك بين الوزارات ، والمحليات .

فيما قالت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، ان فكرة المبادرة ، تهدف للتكامل مع مبادرات "حياة كريمة" ، والموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتة إلى أنها بحثت مع وزيرة التخطيط ، لتدشين مبادرة " أصلك الطيب " ، للمصررين بالخارج " ، تحت مظلة حياة كريمة .


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