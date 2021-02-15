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فن

بالزي الصعيدي.. تارا عماد تشارك كواليس مسلسل موسى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:09 م
تارا عماد
تارا عماد
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ندى فكري

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد متابعيها صورة لها من كواليس مسلسل "موسي"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت تارا عماد فى الصورة بالزى الصعيدي من كواليس مسلسل موسي وعلقت قائلة: "نجاة في مسلسل موسي رمضان 2021".


مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق،تارا عماد،  من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.


يذكر ان اخر اعمال تارا عماد مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين)، والنجم محمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام إبراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون). 


بالزي الصعيدي.. تارا عماد تشارك كواليس مسلسل موسى
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