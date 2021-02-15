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اقتصاد

لمواجهة التقلبات الجوية.. جهاز الشروق يرفع درجة الاستعداد القصوى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:53 م
مواجهة التقلبات الجوية
مواجهة التقلبات الجوية
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس عبدالرءرف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ورفع درجة الاستعداد  القصوى، نظرًا للتقلبات الجوية التي ستبدأ من غد الثلاثاء ١٦/٢/٢٠٢١، وحتى يوم الخميس ١٨/٢/٢٠٢١، لمدة ٣ أيام.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم تطهير وتسليك مطابق صرف الأمطار، وتجهيز فرق عمل شاملة (ماكينات الشفط - العمالة والكوادر)، وتوفير سيارات شفط للمياه، وتجهیز مجموعتي عمل كل مجموعة مكونة من (۲۰ عاملا وسباك، و٢٠ ماكينة شفط للمياه، وأدوات ومهمات التسليك لكل قطاع بالمدينة على حدة، وتجهيز ماكينتي شفط قطري 4 بوصات و6 بوصات.

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وطالب المهندس عبدالرءوف الغيطي، قاطني المدينة بأخذ الاحتياطات الآتية (عدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات بقدر الإمكان - غلق جميع النوافذ - التأكد من تثبيت أطباق الدش الخاصة  تثبیتا محكما  - غلق ورفع جميع التند وخاصة التند الخاصة بالسيارات - استمرار غلق أبواب العمارات بصفة دائمة - يفضل لمرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية البقاء في المنازل في هذه الفترة والاحتفاظ بالأدوية الخاصة بهذه الأمراض بصفة مستمرة في حالة الاضطرار للخروج من المنزل ويفضل عدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل في هذه الفترة - التأكد من حالة المياه بالسيارة والزيت قبل الخروج بالسيارة لعدم التعرض لأي أعطال نتيجة الظروف الجوية - رفع أو تثبيت أي متعلقات بالبلكونات خلال تلك الفترة).
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