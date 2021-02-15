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اقتصاد

تحسبا لسقوط أمطار.. القابضة للمياه ترفع درجات الاستعداد بالمحافظات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:05 م
القابضة للمياه
القابضة للمياه
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آمنة عبد العظيم
أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد إلى القصوى بكل شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
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وأصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيئ، تتضمن:

1. الإنتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات( لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

10. إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.


وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار.

وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

واكدت على ضرورة تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .


تابعت "ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار فضلا عن تجنب الوقوف اسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة".


طالبت القابضة،بتجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

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