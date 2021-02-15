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حوادث

طعنات متفرقة.. تفاصيل العثور على جثمان زوجين داخل منزلهما بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:06 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
كشف شهود عيان عن أن السبب في وفاة عجوز وزوجته بقرية سرابيوم بمدينة فايد، تلقيهم طعنات مختلفة بالجسم.

وكشفت المصادر عن أن الزوج ويدعى محمد.ا.ع 65 وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابقا وزوجته ع.م.ع 73 سنة عثر عليهما مقتولين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمدينة فايد.

وقالت المصادر إن الزوج مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.

وبحسب جيران المجني عليهما فإنهما يعيشان بمفردهما داخل المنزل منذ وفاة نجلهما منذ سنتين تقريبا.

وقالت مصادر أمنية إن فريق مو رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية والمقدم محمد الفرماوي رئيس مباحث فايد انتقل لمكان الواقعة.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول مكان البلاغ، فيما بدأ رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية في معاينة الموقع بالكامل.
 
وقال بعض جيران المجني عليهما إن الشرطة تعاين حاليًا الكاميرات الموجودة بمحيط المنزل بشارع 2 بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد كما تستمع لأقوال بعض جيران المجني عليهما وفحص علاقاتهم والمترددين عليهما.
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