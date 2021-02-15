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محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع فرق متابعة مبادرة حياة كريمة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:54 م
نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يتابع فرق متابعة مبادرة حياة كريمة
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محمد عبدالحليم
أشرف الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، على فريق العمل ومجموعات المتابعة الميدانية لمبادرة حياة كريمة خلال زيارة قرى الوحدة المحلية لقرية سدس الأمراء وتوابعها بمركز ببا، وفي حضور محمد جبر معاون المحافظ"منسق عام وحدة متابعة المبادرة" وذلك بالتوازي مع زيارة في نفس التوقيت لفرق عمل المتابعة الميدانية لمجلس قروي اشمنت  مركز ناصر والقرى التابعة له .


ولليوم الثاني على التوالى واصلت مجموعات وفرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"،متابعاتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما، وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ،وشباب مبادرة تأهيل وتمكين .


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وخلال الزيارة التقى نائب المحافظ بعدد من الأهالي والمواطنين بالقرى للتعريف بالمبادرة وزيادة مستوى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة  واستطلاع آراء واقتراحات الأهالي في المشروعات التي سيتم تنفيذها  ضمن المبادرة التي تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة ، والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها بالقرى  المستهدفة والبالغ عددها 65 قرية .


وتختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية،لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي، محو الأمية،وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي .


جدير بالذكر أنه تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية،ضمن المشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى ، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة . 

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