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حوادث

ضبط المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات في الدقهلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:58 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وإيثاق قدميه بحبل وتجريده من بعض ملابسه وتصويره.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد هوية المجنى عليه (من ذوى الاحتياجات الخاصة - مقيم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص - مقيمين بذات الناحية) وباستدعاء المجنى عليه حضر وبرفقته والده وإتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة منذ حوالى شهر ونصف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظرًا لقيام المجنى عليه بالتعدي على أحدهم بالسب والشتم حال توجهه لمحل عمله بالقرية محل إقامة المجنى عليه ، وضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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