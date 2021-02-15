رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب غربي الأقصر..صور

تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب.

وفي استجابة سريعة للمواطنين تم عمل مطبات قانونية بالميدان فى ٣ اتجاهات، بالتنسيق مع وحدة مرور القرنة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل.

وفي سياق متصل، كلف رئيس مركز ومدينة القرنة، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة، وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر المرور اليومي بمنطقة القباوي والقرنه الجديدة عن رصد 6 حالات تعدي بالمبانى خارج حدود التنظيم بمساحة 500 متر، وتمت الازالة الفورية ورفع جميع الإشغالات بالمنطقة.

شارك بالحملة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والمتابعة والإشغالات.

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