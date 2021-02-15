رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب غربي الأقصر..صور

تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب.
وفي استجابة سريعة للمواطنين تم عمل مطبات قانونية بالميدان فى ٣ اتجاهات، بالتنسيق مع وحدة مرور القرنة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل.
وفي سياق متصل، كلف رئيس مركز ومدينة القرنة، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة، وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر المرور اليومي بمنطقة القباوي والقرنه الجديدة عن رصد 6 حالات تعدي بالمبانى خارج حدود التنظيم بمساحة 500 متر، وتمت الازالة الفورية ورفع جميع الإشغالات بالمنطقة.
شارك بالحملة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والمتابعة والإشغالات.
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