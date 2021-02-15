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سيارات

حيل بسيطة تجعلك تتمتع بمساحة تخزينية لسيارتك .. تعرف عليها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:31 م
تمتع بمساحات داخلية
تمتع بمساحات داخلية مناسبة لسيارتك
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صبري طلبه

تختلف معايير اقتناء السيارات من شخص إلى آخر، فالبعض قد يميل إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، أو السيدان أو الهاتشباك، و قد تخطف قلبك علامة تجارية خاصة، أو تصميم خارجي يناسب ذوقك، ولكن تبقى مساحة التخزين بالسيارة هي نقطة هامة ينجذب إليها الكثير.

 

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح لكيفية الحصول على مساحة تخزينية لسيارتك.

 

1- شبكة السقف

تعتبر شبكة السقف المعدنية هي الوسيلة الأشهر للحصول على مساحة إضافية، و لذلك إذا كنت تريد السفر أو وضع بعض من الأحمال والحقائب فقم بتثبيتها جيدًا، ثم قم بإحكام اغراضك بعناية وتستطيع أيضا أن تقوم بفكها بعد انتهاء المهمة المحددة.  

 

2- صندوق الأمتعة الرياضي

إذا كنت تريد الحصول على مظهر جذاب لسيارتك وجعلها تتمتع بمساحة إضافية و بلمسة عصرية أيضًا، قم باقتناء صندوق الأمتعة الرياضي، وهو عبارة عن جسم من البلاستيك المقوى، و مصمم بطريقة انسيابية تجعله يتعامل مع حركة الهواء بطريقة ديناميكية صحيحة، و يأتي مع هذا الصندوق مقابض للتثبيت يتم وضعها على الأقطاب الجانبية لسقف السيارة.

 

3- تنظيم المساحة الخلفية

تشكل المساحة التخزينية الخلفية "شنطة السيارة" أهمية كبيرة، نسبة إلى حجمها المثالي، والذي يختلف من سيارة إلى أخرى، ولكي تتمتع بمساحة مناسبة، قم بترتيب "شنطة السيارة" جيدًا، وقم بالتخلص من الأشياء الزائدة، ووضع اغراضك بطريقة صحيحة و مرتبة ثم انتظر النتائج المبهرة، بعد أن اتممت عناصر التنسيق باحترافية.

 

4- إمكانية طي المقاعد

هناك الكثير من السيارات مزودة بخاصية طي المقاعد الخلفية، وهذه العملية تساعد بنسبة كبيرة على خلق مساحة إضافية تتسع للعديد من الأشياء.

 

5- تخلص من الأشياء الزائدة

لا شك أن "درج التابلو" أو المساحة الواقعة بأبواب السيارة لها قيمة كبيرة في حمل بعض الأعراض سواء كانت صغيرة، و لكن من الضروري أن تتخلص من الزجاجات الفارغة أو الأشياء غير الضرورية لتتمتع بمساحة أخرى.

 

6- مسند اليد

ربما تقتني مسند يد مدعوما بمساحة تخزينية صغيرة، و قد تسمح لك بوضع عدة أشياء أخرى بداخلها، كالأدوات الصغيرة أو التي تحتاجها بشكل دوري.

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