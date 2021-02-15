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توك شو

أحمد موسى عن الطرق والكباري: الدولة مبترميش فلوس في الأرض

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:45 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن توسعة الطريق الدائري وباقي مشروعات الطرق والكباري ليست مجرد أموال تلقى في الأرض كما يدعي الإرهابيين ولكن أموالا تنفق لتسهيل حياة المصريين. 

واستعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مجموعة من الفيديوهات مصورة من طائرة لعدد من المشروعات القومية التي تساهم في حل مشاكل الاختناق المروري؛ منوها أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق بسرعة رهيبة في المشروعات القومية.

وأوضح موسى، أن كل المشروعات تتفذ بدراسات على أعلى مستوى لتقديم أعلى فائدة للمواطنين؛ وردد: «الدولة مبترميش فلوس في الأرض وهي بتعمل طرق وكباري دي بتسهل حياة الناس». 

ولفت موسى، إلى أن القطار السريع سوف يصل الراكب من القاهرة إلي الإسكندرية في 45 دقيقة؛ منوها أنه في الماضي كنا نقف في الإشارات أكثر من هذا الوقت.

كما أوضح موسى، أن مشروعات الطرق القومية سوف تجعل المواطن يسافر من القاهرة إلى مطروح في 3 ساعات فقط. 

وسخر موسى من منظومة القطارات في الثمانينات؛ قائلا: «كان اللي ماشي على الأرض يشاور القطار يقف له خاصة في مدن الصعيد وفي ناس تقف تشتري قصب!». 
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