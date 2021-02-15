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مرأة

علاج البول الأحمر بالأعشاب.. النعناع والبابونج أبرزها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:11 م
صدى البلد
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آية التيجي
يتم استخدام العديد من العلاجات العشبية في علاج البول الأحمر بالأعشاب، ويمكن علاج اضطرابات الكلى وقد ثبت أن معظمها مفيد؛ حيث ان العلاج الطبي تحصي الكلية إما مكلف أو لا يخلو من الآثار الجانبية. 

ومع ذلك ، هناك اعتقاد شائع بأن استخدام علاج البول الأحمر بالأعشاب أكثر أمانًا من الأدوية الاصطناعية، وعلى الرغم من أن النباتات الطبية والمركبات الطبيعية الأخرى قد تؤدي أيضًا إلى آثار ضارة وسلامة هذه العلاجات قيد البحث.


يمكن استخدام عدة أنواع من شاي الأعشاب لـ علاج البول الأحمر بالأعشاب والتهابات المسالك البولية والوقاية منها ، ولكن على الرغم من شعبيتها ، فقد أجريت دراسات قليلة جدًا حول استخدامها لهذا الغرض.

1- شاي البقدونس
البقدونس له تأثير مدر للبول خفيف ، والذي من المفترض أن يساعد في طرد البكتيريا المسببة من المسالك البولية؛ حيث وجد تقريران عن الحالة أن مزيجًا من شاي البقدونس والثوم ومستخلص التوت البري يمنع تكرار عدوى المسالك البولية لدى النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المزمنة. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج في مجموعات أكبر .

2- شاي البابونج
ويستخدم شاي البابونج في ممارسات الطب العشبي لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجسدية، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، مثل : البقدونس ، يمتلك البابونج تأثيرًا مدرًا ضعيفًا للبول ويحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

يُعتقد أن هذه الميزات تساعد في تقليل الالتهاب وتمنع نمو البكتيريا وتنظف المسالك البولية من البكتيريا المعدية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

3-  شاي النعناع
أحيانًا ما يستخدم الشاي المصنوع من النعناع وأنواع أخرى من النعناع البري كـ علاج البول الأحمر بالاعشاب والتهابات المسالك البولية، ووجدت بعض الأبحاث التي أُجريت في أنابيب الاختبار أن أوراق النعناع لها تأثيرات مضادة للجراثيم ضد العديد من البكتيريا المسببة للعدوى مثل الإشريكية القولونية، وقد تساعد بعض المركبات الموجودة في أوراق النعناع أيضًا في تقليل مقاومة البكتيريا للأدوية المضادات الحيوية.
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