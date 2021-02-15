علاج البول الأحمر بالأعشاب.. النعناع والبابونج أبرزها

يمكن استخدام عدة أنواع من شاي الأعشاب لـ علاج البول الأحمر بالأعشاب والتهابات المسالك البولية والوقاية منها ، ولكن على الرغم من شعبيتها ، فقد أجريت دراسات قليلة جدًا حول استخدامها لهذا الغرض.





1- شاي البقدونس

البقدونس له تأثير مدر للبول خفيف ، والذي من المفترض أن يساعد في طرد البكتيريا المسببة من المسالك البولية ؛ حيث وجد تقريران عن الحالة أن مزيجًا من شاي البقدونس والثوم ومستخلص التوت البري يمنع تكرار عدوى المسالك البولية لدى النساء المصابات بعدوى المسالك البولية المزمنة. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج في مجموعات أكبر .





2- شاي البابونج

ويستخدم شاي البابونج في ممارسات الطب العشبي لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجسدية، بما في ذلك التهابات المسالك البولية مثل : البقدونس ، يمتلك البابونج تأثيرًا مدرًا ضعيفًا للبول ويحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.





يُعتقد أن هذه الميزات تساعد في تقليل الالتهاب وتمنع نمو البكتيريا وتنظف المسالك البولية من البكتيريا المعدية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.





3- شاي النعناع