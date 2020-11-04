فى هذا السن أنت أكثر عرضة لسلس البول.. إليك كيف تحمى نفسك

على ملايين النساء، ولكنه أكثر انتشارًا في النساء الأكبر من 50 عامًا، ويمكن أن تكون هذه المشكلة حادة أو مزمنة، وإليك أبرز أسباب سلس البول وأدوية وعلاجات سريعه تخلصك منه يقدمها موقع "power of positivity".





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أسباب الإصابة بسلس البول







وفقا لموقع هيلث يعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل و قد يتعرضن أغلب الحوامل لسلس البول بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن واتساع الرحم و يمكن للتغيرات التي تحدث اثناء الولادة أن تؤدي الى تلف الأعصاب والأنسجة الداعمة للمثانة.







يمكن أن يحدث سلس البول بسبب نقص هرمون الأستروجين، حيث يساعد هذا الهرمون على الحفاظ على بطانة المثانة ومجرى البول الصحي، وعند نقص إنتاج هذا الهرمون تكون الأنسجة في حالة تدهور مما يؤدي الى ازدياد البول ويمكن لذلك أن يمنع التدفق الطبيعي للبول وتسبب سلس البول.