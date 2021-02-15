انفجارات وحريق ضخم بعد سقوط عدد من الصواريخ في أربيل.. فيديو

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق استهداف مطار أربيل بعدد من الصواريخ.





وأفادت شبكة "رووداو" بسقوط 5 صواريخ في حي وزيران بأربيل، بعضهم سقط في مناطق مكتظة بالسكان، كما سقط أحد الصواريخ قرب جدران أحد المنازل.





وحسب المعلومات الأولية، أسفر سقوط الصواريخ في أربيل عن إصابة شخصين بجروح.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين لحظة سقوط الصواريخ في بعض المناطق السكنية في أربيل ومحيط المطار.





وتظهر المقاطع اندلاع حرائق وسماع دوي انفجارات جراء سقوط الصواريخ في أربيل، مع دوي صافرات إنذار في المنطقة.





وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الصواريخ أُطلقت من قبل الحشد الشعبي، موضحة أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها 8.





وقوع ۳ انفجار در فرودگاه بین‌المللی #اربیل



العهدنیوز گزارش داد که در این حمله پایگاه الحریر در نزدیکی فرودگاه اربیل که متعلق به نظامیان آمریکایی است، هدف حملات موشکی و خمپارهای قرار گرفته استhttps://t.co/wvRksQtvpw pic.twitter.com/8vb7dWHgOU — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 15, 2021

سقوط صاروخ بالقرب من فرع شركة "مرسيدس" الألمانية في #أربيل قبل قليل وفقًا لمصادر محلية

ـــــــــــــــــــــــ#العراق | #قناة_الرافدين pic.twitter.com/Dw3Mkpmdpa — قناة الرافدين (@alrafidain_tv) February 15, 2021

#Iraq #Kurdistan : At least three mortars land near Erbil airport - the US- led coalition has base there #أربيل pic.twitter.com/hKht1bJIob — sebastian usher (@sebusher) February 15, 2021