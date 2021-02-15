هل وفاة المرأة أثناء فترة الحيض تعتبر من سوء الخاتمة؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

حكم قراءة الورد اليومي أثناء الحيض من خلال الموبايل

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك.









ورد "عبدالسميع" قائلًا: انه لا مانع للحائض أن تقرأ الورد اليومي لأن ذلك ذكر وليس قراءة للقرآن، إنما يحرم على الحائض قراءة القرآن أو مس المصحف وما فى الورد اليومي.









ونبه: أن المقصود من الورد اليومي هو الذكر والدعاء وليس المقصود منها قراءة القرآن وبناء على ذلك فلا مانع من قراءة هذه الأوراد اثناء الحيض.









حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الحيض



أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض).









وأكد "عثمان"، أنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.









هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف أو لبس القفازات والقراءة من المصحف أثناء الحيض؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.









وأجاب عثمان، قائلًا: لا يجوز أن ترتدي القفازات وتقرأي القرآن طالما أن عليك حيضا فلا تلجأي لقراءة القرآن من المصحف، وإنما تذكرى الله وتدعو ونحو ذلك، ولكن لا تذكرى الأيات القرآنية إلا إذا كانت ذكرًا كما فى أذكار الصباح والمساء.









وتابع قائلا : إذا كنتِ معلمة أو طالبة وتريدين مراجعة القرآن الكريم حتى لا تخشي نسيانه فيجوز فى هذه الحالة أن تقرأيه ولا شيء فى ذلك.