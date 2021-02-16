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أخبار العالم

القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار في بغداد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:40 ص
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد.

وقال المديرية العراقية في بيان لها، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب إجرام المحمودية ألقت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة 120 مليون دينار من أحد منافذ صرف الرواتب في بغداد"، وفقا للسومرية نيوز.

وأضاف البيان انه "بعد توفر معلومات حول حادث السرقة تم على الفور تشكيل فريقا للعمل للبحث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى أفراد العصابة الثلاثة من خلال تتبع العجلة التي كانوا يستقلونها، وبعد للحصول على الموافقات القضائية تم القبض على أحد المتهمين وبدلالته تم القبض على المتهمين الآخرين، حيث اعترفا بعد التحقيق معهما بأشتراكهما في سرقة المبلغ".

وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".
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