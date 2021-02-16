وزيرة الصحة تعلن عن حجم المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وجود زيادة في الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية.









وقالت الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مجمع الإسماعيلية الطبي وإطلاق العمل التجريبي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، إن المخزون كان يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة لبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدامة الوطنية.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم توفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي لأول مرة بالوزارة، فضلًا عن توفير الأمصال واللقاحات.