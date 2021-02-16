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فن

جاكيت فرو.. أسماء جلال تظهر بإطلالة أنيقة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الممثلة أسماء جلال صورة جديدة  لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  إنستجرام.

وظهرت أسماء جلال فى الصورة بإطلالة أنيقة بجاكيت فرو.

يذكر أن أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
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