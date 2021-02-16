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وزير التخطيط: بنستقبل كل 13 ثانية مولودا جديدا ..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل هي أعلى من المستهدف داخل الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة، مضيفة عندنا خطط نعمل عليها فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبرامج التأهيلية لتدريب النساء والخطط والموازنات الغير مستجيبة بحيث اننا نراعى خطط الدولة.

وأضافت السعيد، خلال افتتاح المجمعات الطبية بالإسماعيلية، أن  العمالة الغير رسمية تحدى آخر ولم نستطع ان نصل فيها الى المستهدف ولكن مبادرات الشمول المالى تعمل على تحقيق المستهدف وتشجع القطاع الغير رسمى للدخول فى المنظومة الرسمية.

وأكدت أن النمو السكاني التحدي الأكبر؛ لأن الدولة كلها تعمل على خطة تنمية الاسرة المصرية، مشيرة إلى أن الوضع السكاني في 1950 كان 20 مليون مواطن، ثم وزدنا بعدها 20 مليون مواطن في 28 سنة، ثم وزدنا بشكل سريع ومطرد حيث سجلنا زيادة 20 مليون خلال آخر 8 سنوات.

وأوضحت أن معدل الزيادة للمواليد فى عام 2020 سجل 2 مليون و350 ألف مولود، حيث سجل 194 ألف مولود فى الشهر و6500 مولود في اليوم و270 فى الساعة وكل 13 ثانية لدينا مولود.
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