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وزيرة الصحة: صفر إصابات بكورونا لـ 5 آلاف شخص شاركوا فى بطولة العالم لكرة اليد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:03 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إتاحة منظومة الميكنة للأكسجين والأسرة، حيث تم الانتهاء من تجهيز مجمع اللقاحات والقيام بتحدٍ كبير وهو بطولة العالم لكرة اليد، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بكورنا كانت 0% لخمس ألاف شخص شارك فى بطولة العالم لكرة اليد.

وأضافت وزرة الصحة، خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات بالقطاع الصحي أن العالم مر بكثير من الأحداث غيرت كثيرا من التاريخ فى مجال الصحة، موضحة أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط، مضيفة: "نعمل لأن يكون العلاج الجيد وجودة الخدمات الصحية على رأس أولويات حقوق الإنسان فى مصر.

وتابعت أن الإصلاح الصحي يواجه الكثير من التحديات، حيث إن هناك 58% فقط من المواطنين كانوا يشملهم التأمين الصحي الحالي، لافتة إلى أن الإقبال على أخذ الخدمة من التأمين الصحي الحالى لا تتجاوز الـ12% من المنتفعين.
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