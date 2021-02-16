وزيرة الصحة: صفر إصابات بكورونا لـ 5 آلاف شخص شاركوا فى بطولة العالم لكرة اليد

قالت الدكتورة هالة زايد،

والسكان، إنه

تم إتاحة منظومة الميكنة للأكسجين والأسرة، حيث تم الانتهاء من تجهيز مجمع اللقاحات والقيام بتحدٍ كبير وهو بطولة العالم لكرة اليد، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بكورنا كانت 0% لخمس ألاف شخص شارك فى بطولة العالم لكرة اليد.

وأضافت وزرة الصحة، خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات بالقطاع الصحي أن العالم مر بكثير من الأحداث غيرت كثيرا من التاريخ فى مجال الصحة، موضحة أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط، مضيفة: "نعمل لأن يكون العلاج الجيد وجودة الخدمات الصحية على رأس أولويات حقوق الإنسان فى مصر.



