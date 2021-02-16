الرقابة التجارية بالفيوم تغلق عددا من الصيدليات لعدم وجود مدير مسئول

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الفيوم بحملات رقابية على الأسواق بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق والأنشطة والصيدليات وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.





وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان ومحمد موسى وأحمد أبو غرب ورائد حرب ومحمد حمدي ووائل وصفي وتوبه محمد ومحمد عبد الفتاح ومحمود كمال بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي دكتور أحمد عبد المنعم ودكتور لليان مفتشي الصيادلة بغلق وتشميع عدد من الصيدليات تنفيذًا لقرار المحافظ بعدم وجود المدير المسئول عن الصيدلية وذلك حفاظا على صحة المواطن.









أعلنت مديرية تموين الفيوم أنه تم خلال شهر يناير 2021، تحرير 2380 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة للمخابز والأسواق منها نقص وزن ومواصفات وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج وتصرف في أجزاء من حصص الدقيق البلدي المدعم وبيع وهمي بضرب البطاقات التموينية على النظام للمخابز.





بالإضافة الى عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وامتناع عن بيع سجائر بالسعر الرسمى وانتهاء صلاحيات وذبح خارج المجاز الحكومية وغش تجاري وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية ومستلزمات صيدليات غير مطابقة للمواصفات بدائرة محافظة الفيوم، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.



وأكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أنه تم سداد مبلغ "666769" جنيهًا إ جمالى الغرامات والمخالفات من المخابز وسداد مبلغ “350152” جنيهًا اجمالى الغرامات والمخالفات لتجار التموين.