يحتوى البنجر على قدر كبي جدا من الحديد هذا بالاضافة الى تشكيلة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة وينصح اطباء التغذية بتناوله للحفاظ على جسم ملئ بالحيوية.. لذا نقدم لكم طريقة عمل سلطة البنجر بـ 4 وصفات غير تقليدية لمجموعة من خبراء الطهى.





طريقة كول سلو بالبنجر واللبنة الشيف شربيني





مقادير كول سلو بالبنجر واللبنة

كرنب أحمر وأبيض

عيدان صغيرة

بنجر طازج

عيدان كرفس

كرات عيدان

جزر عيدان

للتتبيلة

زيت زيتون

ملح وفلفل

سكر

لبنة

خل عنب

عصير ليمون

بقدونس

نعناع ورق

بنجر مقطع





طريقة تحضير كول سلو بالبنجر واللبنة

* يقطع الكرنب والجزر والكرفس والكرات ويفرمو في الكبة ثم يوضع الخضار في بولة





* ثم توضع التتبيلة في الكبة وتخلط جيدا مع زيت الزيتون ثم يضاف الصوص على الخضار ثم يقلب الخليط جيدا وتقدم السلطة





- طريقة عمل سلطة بطاطس بالبنجر والثوم نجلاء الشرشابى

مقادير سلطة بطاطس بالبنجر والثوم

بطاطس مسلوقة

بنجر مبشور

ثوم

بقدونس

زيت

ملح

كمون

عصير ليمون





طريقة تحضير سلطة بطاطس بالبنجر والثوم

* تقطع البطاطس مكعبات وتشوح فى الزيت على النار وتهرس يضاف البقدونس والثوم والكمون والملح وعصير الليمون و يقلب الخليط ويوضع فى طبق التقديم ويزين بالبنجر المبشور وتقدم

- طريقة سلطة الباذنجان بالبنجر الشيف شربيني

مقادير سلطة الباذنجان بالبنجر

باذنجان

بنجر

جزر

سكر

طحينة

شبت

بقدونس

لبن رايب

ليمون

ثوم

خل

زيت زيتون

ملح فلفل أسود





طريقة تحضير سلطة الباذنجان بالبنجر

* يقطع الباذنجان مكعبات ويقلى في زيت غزير، و يقطع الجزر مكعبات صغيرة و يفرم الثوم مع عصير الليمون و يفرم البنجر مع السكر حتى يصبح بيوريه





* يخلط الثوم مع الطحينة ويضاف للبنجر ونستخدم المضرب اليدوي لتقليبها ثم يضاف إليها اللبن الرايب ويخلط حتى تتمازج و يخلط الجزر مع الباذنجان المقلي في بولة التقديم ثم يصب عليها البنجر ويقدم وبالهنا والشفا.





- طريقة عمل سلطة جرجير بالبنجر لـ نادية سرحان

مقادير سلطة جرجير بالبنجر

جرجير

بنجر

مستردة

جبنة مكعبات

زيتون أسود شرائح

عصير ليمون

ملح فلفل





طريقة تحضير سلطة جرجير بالبنجر