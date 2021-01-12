يوميا على الإفطار.. عصير البنجر لعلاج فقر الدم والأنيميا





النظام الغذائي المتوازن هو سر الصحة الذى يدعم جهاز المناعة للدفاع عن نفسه ضد البكتريا والفيروسات المسببه للأمراض .





وقدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد تناول عصير البنجر لعلاج فقر الدم والأنيميا.





ومن فوائده:

يقوى جهاز المناعه ويعالج الانيميا ونقص الحديد ويقوى النظر ويساعد فى انقاص الوزن لمرضى السمنه المصحوبه بالانيميا الشديده خاصه السيدات والاطفال و مناسب لمرضي النحافه ايضا المصحوبه بالأنيميا.





وصفة عصير البنجر والتفاح والجزر :