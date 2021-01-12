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مرأة

يوميا على الإفطار.. عصير البنجر لعلاج فقر الدم والأنيميا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت

النظام الغذائي المتوازن هو سر الصحة الذى يدعم جهاز المناعة للدفاع عن نفسه ضد البكتريا والفيروسات المسببه للأمراض .

وقدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد تناول عصير البنجر لعلاج فقر الدم والأنيميا.

ومن فوائده:
يقوى جهاز المناعه ويعالج الانيميا ونقص الحديد ويقوى النظر ويساعد فى انقاص الوزن لمرضى السمنه المصحوبه بالانيميا الشديده خاصه السيدات والاطفال و مناسب لمرضي النحافه ايضا المصحوبه بالأنيميا.

وصفة عصير البنجر والتفاح والجزر : 
المكونات : جزرة  واحده وثمره تفاحة خضراء واحدة حبة بنجر صغيره وكوب ماء نقطعهم و نضربهم في الخلاط ناعم جدا (يفضل عدم تصفيته ) نعصر عليه نصف ليمونه ويشرب مره واحده يوميا مع وجبه الافطار او الغذاء لمده شهرين  .
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