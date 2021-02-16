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فن

الأمير أباظة يناقش فيلم "تستاهل يا قلبي" بنادي سينما المرأة.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أقام نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، عرضا لفيلم تستاهل ياقلبي، إخراج «لمياء إدريس».


وناقش الفيلم الناقد «الأمير أباظة» رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في ندوة أدارها كل من  الناقدة السينمائية «شاهندة محمد على» والناقد السينمائى "إسلام أحمد علي". 


جدير بالذكر أن فيلم «تستاهل ياقلبي» حصل على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لسنة ٢٠٢٠، كما حصل على تنويه خاص بمهرجان أسوان ٢٠٢٠.


وتدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر، حيث تجري المخرجة البالغة من العمر 35 عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق 30 دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينات ويمثلن آراء اجتماعية مختلفة.


يذكر أن نادي سينما المرأة تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف.

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