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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القاهرة الجديدة تتغير.. تنفيذ وتطوير 110.5 كم من المحاور والطرق لتعزيز الربط الإقليمي

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن الانتهاء من تنفيذ وتطوير حزمة متكاملة من المحاور والطرق، بإجمالي أطوال تجاوزت 110.5 كم، تمثل نقلة نوعية في ربط التجمعات السكنية والخدمية بالمحاور الإقليمية بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز كفاءة البنية التحتية وتطوير منظومة الطرق بالمدن الجديدة.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن المحاور الرئيسية التي تم تنفيذها وتطوير البعض خلال الفترة الأخيرة، هى: محور 24 "د.مصطفى خليل" بطول 10 كم وعرض 75 مترا، يربط بين التسعين الجنوبي والشمالي وطريق السويس والأوسطي، ويخدم الامتدادات الجديدة شرق المدينة ومنطقة بيت الوطن، وامتداد محور التسعين الجنوبي من ميدان جيبوتى وحتى الطريق الأوسطي بطول 4.2 كم، ويربط التجمع الخامس بالامتدادين الجنوبي والشرقي والطريق الأوسطي والتجمع السادس (مثلث الأمل)، ومحور RR "د. محمود فوزي" بطول 4.16 كم، ويربط التسعين الجنوبي بالامتداد الشرقي مرورًا بمحور محمد بن زايد، ومحور RR بالتجمع الثالث بطول 4 كم، ويربط محور العبور بالتسعين الجنوبي، ويخدم مناطق الأندلس ومشروعات الإسكان.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن شبكة الطرق شملت: محاور R5، R6، R7 – بطول 7.65 كم، تربط التسعين الجنوبي والشمالي بمحور محمد بن زايد، وتخدم مناطق التمر حنة والتجمعات المتوسطة، ومحوري شرق وغرب المدينة بطول 6 كم، ويخدمان التجمع الأول، وخاصة مناطق القرنفل ودار مصر، ويربطانها بطريق السويس ومحور السادات، ومحور ABC بطول 3.8 كم، الذى يعزز الربط بين بيت الوطن والطريق الأوسطي، ومحور الجزيرة بطول 3 كم، ويخدم مناطق التجمع الثالث، وتم تطويره بالكامل، ومحور العبور الذى يربط التسعين الجنوبي بطريق العين السخنة القديم، وتم تطويره بالكامل، ويجرى الآن تنفيذ كوبري يربطه بالطريق السياحي، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحور طلعت حرب ويربط محور جمال عبد الناصر بطريق العين السخنة القديم، ويجرى استكمال ربطه بالطريق السياحي بكوبري تنفذه الهيئة الهندسية.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، الى أن محاور الطرق الجاري تنفيذها تشمل: محور الحدائقي بطول 3 كم، بنسبة تنفيذ 51.5%، ويربط التجمع الثالث بالتجمع الخامس عبر العبور والتسعين الجنوبي، ومحور AA بطول 4 كم، بنسبة تنفيذ 35%، ويخدم منطقتي دار مصر وسكن مصر والمنطقة الصناعية والجمعيات بالتجمع الثالث، ومحور محمد بن زايد بطول 6 كم، يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية والطريق الأوسطي، وامتداد محور التسعين الشمالي بطول 5.4 كم، من المحاور التجارية الكبرى التي تربط المدينة بطريق السويس، ومحاور بيت الوطن الفرعية (CR1/LR1، CR2/LR2، MR1، MR2، SR1، SR2) – بطول 21.6 كم، بنسب تنفيذ بين 25% و72%، وتخدم الامتدادات السكنية الجديدة شرق المدينة.

ونوه عن أن المحاور التي تم تنفيذها في فترات سابقة شملت: محور السادات بطول 10.5 كم، ويمتد من التسعين الشمالي وحتى الطريق الدائري، ومحور يوسف السباعي بطول حوالي 10.5 كم، ويمتد من التسعين الشمالي وحتى محور مصطفى كامل، ومحور مصطفى كامل بطول 5.5 كم، ويربط التسعين الشمالي بطريق السويس، ويخدم التجمع الأول، ومحور نجيب محفوظ بطول 2.6 كم، ويربط التجمع الأول ، من الطريق الدائري إلى محور مصطفى كامل، ومحور عباس العقاد بطول 2.5 كم، الذى يخدم احياء التجمع الأول، ومحور طه حسين ويربط الطريق الدائري بمحور مصطفى كامل، ويخدم التجمع الأول ومناطق جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، ومحور جمال عبد الناصر من المحاور البديلة الهامة للتسعين الجنوبي، ويربط التجمعات الأول والثالث والخامس والامتداد الشرقي، وصولًا للتسعين الشمالي عبر طريق النصر، ويحتوي على 5 كباري لتسهيل الحركة المرورية، ومحور محمد نجيب الذى يمتد من طريق السويس حتى طريق العين السخنة والطريق الإقليمي، ويربط التجمع الأول بالخامس والثالث، وتم تطوير امتداده ليرتبط بمحور العبور، ومحور سعد زغلول الذى يربط الطريق الدائري بمحور جمال عبد الناصر، ويخدم التجمع الثالث ومناطق الإسكان الاجتماعي والقطامية والمحليات.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى أن خطة تطوير شبكة المحاور بمدينة القاهرة الجديدة تستهدف تعزيز الربط بين التجمعات السكنية والخدمية داخل المدينة، وتحقيق سيولة مرورية مستدامة تواكب معدلات التنمية المتسارعة.

كما أوضح أن المحاور الجديدة تدعم ربط المدينة بالمناطق المجاورة شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، من خلال الطريق الدائري، وطريق السويس، وطريق العين السخنة، والطريق الأوسطي، والطريق الإقليمي، بما يعزز من تكامل القاهرة الجديدة داخل شبكة الطرق القومية.

وأضاف أن القاهرة الجديدة تُعد معبرًا رئيسيًا نحو العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى أهم المناطق الحيوية في الجمهورية، وهو ما يجعل تطوير بنيتها التحتية على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في إطار رؤية "مصر 2030".

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