أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 9 يونيو

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 9 يونيو 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 9-6-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 71 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيها للكيلو.



سعر البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 108 و 115 جنيها للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 113 و 120 جنيها.

والبلدي 91 و 92 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 9-6-2025 على النحو التالي:



أسعار الكتاكيت اليوم



يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 25 و 32 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 7.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 9 جنيهات و 10 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و 12 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.



أسعار البط اليوم



تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 19 جنيها 20 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 42 جنيها و 43 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 32 جنيها 33 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيهات.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.