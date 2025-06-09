أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 9 يونيو

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 9 يونيو 2025.
جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 9-6-2025 على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.
وسعر الدواجن البيضاء 71 جنيها للكيلو.
سعر أمهات الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيها للكيلو.
سعر البيض اليوم
تراوح سعر البيض الأبيض بين 108 و 115 جنيها للكرتونة .
البيض الأحمر تراوح بين 113 و 120 جنيها.
والبلدي 91 و 92 جنيها للكرتونة.
كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 9-6-2025 على النحو التالي:
أسعار الكتاكيت اليوم
يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 25 و 32 جنيها.
الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.
الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 7.5 جنيه.
كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.
كتكوت هجين بين 9 جنيهات و 10 جنيهات.
كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و 12 جنيها.
كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.
أسعار البط اليوم
تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 19 جنيها 20 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 42 جنيها و 43 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 32 جنيها 33 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيهات.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.