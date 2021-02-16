بعد موجة الأمطار الشديدة هاشتاج #الأجواء الشتوية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاجواء_الشتوية بعد تعرض معظم المحافظات في مصر لمواجه امطار شديدة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الناس اللي بتحب الاجواء الشتويه و الاحوال الجويه السيئة يلا قومو اجرو تحت المطر " و "‏الأجواء الشتوية البديعة دي بتخلي الواحد مقبل على الحياة".

وقال آخرون "‏يارب سيول وتلج ورعد واعاصير الاجواء الشتويه بتخلص يا ناااس" و "‏الأجواء الشتوية- اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت بها، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت بها".

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية بدأت بالفعل، منوهة إلى وجود الكثير من السحب، كما أنه يوجد برودة في الطقس، كاشفة أن الأرصاد الجوية أعلنت عن عدم الاستقرار في الجو بدءا من اليوم حتى يوم الخميس.



وأضافت "مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية"، أن هناك إحساسًا بالبرودة خلال الليل ويتبعها انخفاض درجات الحرارة حيث تصل الصغرى 4 درجات في الصعيد، يصاحبها صقيع على المزروعات.



واستكملت: أن درجات الحرارة تصل سالب 2 في سانت كاترين وهناك احتمالية تشكل الثلوج على سلاسل جبال وسط سيناء ولذا تم غلق المنشآت السياحية من الثلاثاء وحتى الخميس.



وتابعت: لم يوجد أى تجمعات ثلجية داخل المناطق الداخلية بالقاهرة، ولكن تشهد انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة المعتاد عليها خلال فصل الشتاء، لافتة إلى أن يستمر سقوط الأمطار، وبالفعل بدأت بأمطار خفيفة على السلوم ومطروح، وحتى أنها استمرت بأمطار غزيرة من صباح اليوم على الإسكندرية والسلوم، وأيضا سوف تمتد على مطروح والعريش ورفح.