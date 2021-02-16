قراء ومبتهلون.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن "من المبتهلين والقراء"، بدرجات تؤهلهم للترشح للاختبارات فى الهيئة الوطنية للإعلام، وفق إعلان المسابقة.





وذكرت الوزارة، أن الفائز فى مسابقة الصوت الحسن "قراء" هو أحمد محمد جابر محمد ، والفائز فى مسابقة الصوت الحسن "مبتهلين" عمر أحمد محمد محمد حشاد.





وأوضحت، أنه يجرى إعداد خطاب بإرسال بيانات المذكورين إلى الهيئة الوطنية للإعلام، فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.



