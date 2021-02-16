قراء ومبتهلون.. الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن "من المبتهلين والقراء"، بدرجات تؤهلهم للترشح للاختبارات فى الهيئة الوطنية للإعلام، وفق إعلان المسابقة.
وذكرت الوزارة، أن الفائز فى مسابقة الصوت الحسن "قراء" هو أحمد محمد جابر محمد ، والفائز فى مسابقة الصوت الحسن "مبتهلين" عمر أحمد محمد محمد حشاد.
وأوضحت، أنه يجرى إعداد خطاب بإرسال بيانات المذكورين إلى الهيئة الوطنية للإعلام، فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.
وأعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين فى مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" (المجموعة العاشرة) للتعاقد، مناشدة الأسماء المعلنة استيفاء الأوراق المطلوبة وهى:
أصل المؤهل الدراسى .
أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي) .
أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .
أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .
4 صور شخصية .
شهادة عضوية نقابة للمهندسين .
رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .
صورة بطاقة الرقم القومى .
ودعت الوزارة فى بيان لها اليوم، الناجون للحضور إلى مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبرى أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثانى، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفى أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ،علمًا بأنه جار مقابلة باقى المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكترونى لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .