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محافظات

بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.. محافـظ المنوفية يسلم عقود تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:55 م
صدى البلد
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مروة فاضل
  سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عقود تنفيذ مشروع معالجة الأسباب الجذرية للحد من الهجرة الغير نظامية والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لجمعية ريادة الأعمال والمشروعات وجمعية تنمية المجتمع بطبلوها لتنفيذ مشروعات فى مجال التنمية المجتمعية والتدريب بقرية زيارة بمركز تلا، بحضور إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية  أحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز والدكتور إبراهيم درويش رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال والمهندس شحاته الزق رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بطبلوها.

حيث أشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية بأنه ستقوم جمعية ريادة الأعمال والمشروعات بتنفيذ مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتى للشباب بمبلغ (1.5) مليون جنيه لتدريب عدد 250 شاب وفتاة على أعمال صناعة الملابس من خياطة وتطريز و تريكو وكورشيه ، والبورسلين من تحف واكسسوارات منزلية ، وصوب زراعية وكمبوست وتمويل مشروعات لعدد(140) مشروع.

كما تتضمن المنحة قيام جمعية تنمية المجتمع بطبلوها بتنفيذ مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرة العناية بالصحة الإنجابية بمبلغ مليون جنيه لتدريب وتشغيل عدد (39) رائدة ريفية و(4) مشرفات للعمل فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات بأنه فى مجال البنية التحتية وبتمويل (5) مليون جنيه، جارى العمل فى تنفيذ أعمال صيانة وترميم مدرسة الشهيد   خليل بمبلغ (2) مليون جنيه ، وصيانة وترميم مدرسة عبدالمنعم رياض الاعدادية بمبلغ (2) مليون جنيه وكذا صيانة وترميم مبنى مركز شباب زنارة بتكلفة (مليون جنيه) مشيرًا إلى أنه تم تسليم المواقع والبدء فى التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على استمرار دعم المشروعات التي يقوم الشباب بتنفيذها وتأهيلهم لسوق العمل الحر وكذا مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة الغير نظامية مؤكدا علي التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال إحداث تنمية شاملة.
بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.. محافـظ المنوفية يسلم عقود تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية
بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.. محافـظ المنوفية يسلم عقود تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية
بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.. محافـظ المنوفية يسلم عقود تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية
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