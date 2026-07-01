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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران للشحن الجوي تشارك في معرض China Air Cargo Logistics 2026 بشنغهاي

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

شاركت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في فعاليات معرض China Air Cargo Logistics 2026، الذي أُقيم بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية خلال شهر يونيو 2026، بمشاركة نخبة من كبرى شركات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتوسيع شبكة خدماتها.

وترأس وفد الشركة الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وضم الوفد كلًا من السيد محمد زكي رئيس القطاع الاقتصادي، والسيد عماد سيف مدير الشحن بإقليم الصين، والسيد هيثم مبروك مدير إدارة التسويق والاتصالات، والسيد أحمد غانم من المكتب الفني لرئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.

كما شارك في الاجتماعات ممثلو شركة Link Global Logistics، الوكيل العام لمبيعات مصر للطيران للشحن الجوي بإقليم الصين، وفي مقدمتهم السيدة شارلوت، الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد جوو، مدير المبيعات.

وعلى هامش المعرض، عقد وفد مصر للطيران للشحن الجوي سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع شركاء ووكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية، أسفرت عن الاتفاق على تشغيل عدد من الرحلات الجديدة، إلى جانب البدء في إجراءات الحصول على خدمات الشحن بعدد من المطارات المستهدفة، وذلك في إطار خطة الشركة التوسعية الرامية إلى تعزيز شبكة عملياتها وفتح أسواق ووجهات جديدة تدعم مكانتها في سوق الشحن الجوي العالمي.

وتحرص مصر للطيران للشحن الجوي على المشاركة المنتظمة في هذا الحدث الدولي المهم، لما يمثله من منصة استراتيجية للتواصل مع كبار العاملين في صناعة الشحن الجوي، واستعراض إمكانات الشركة وخدماتها، وبحث فرص التعاون، وبناء شراكات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات النمو والتوسع.

وعلى هامش المشاركة، قام وفد الشركة بالترويج لمعرض العلمين الدولي للطيران EIAS 2026 في نسخته الثانية، والمقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العلمين، وذلك في إطار الدور الوطني لشركات مصر للطيران في دعم الفعاليات الدولية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الطيران والنقل الجوي.

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