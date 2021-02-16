رسميا .. سكودا تدشن إينياك سبورتلاين iV الكهربائية

أعلنت شركة سكودا عن سيارتها الكهربائية الجديدة فئة سبورتلاين من طرازها الشهير إينياك iV ، الذى حصل على ترقيات كثيرة ومميزة واكثر شراسة من سابقتها بتصميم رياضي ، بالإضافة الى خبرات متعددة من المحركات .

ويأتي التصميم الخارجي للسيارة سكودا إينياك سبورتلاين iV الكهربائية ، بتصميم محدث بشكل كبير ، حيث تم تغير امامية السيارة وقضبان السقف، و الإطارات والنوافذ والاكصدام الخلفي وشارات سبورتلاين على الرفارف الأمامية وشعارات سوداء .





وتم وضع خيارات متعددة لجنوط سكودا إينياك سبورتلاين iV ، منها فيجا مقاس 20 بوصة أو جنوط بيرتريا اختياريًا مقاس 21 بوصة.

اما المقصورة الداخلية للسيارة سكودا فتأتى بعجلة قيادة ثلاثية الأضلع ملفوفة بالجلد مع شارة سبورتلاين ودواسات من الألومنيوم، وحصائر أرضية خاصة الإضافة الى جلد صناعي أسود مع لمسات باللون الرمادي وتطعيمات كربونية على لوحة القيادة ، و مقاعد رياضية أمامية حصرية مع مساند رأس مدمجة ملفوفة بألياف دقيقة ومزينة بأنابيب رمادية .

وتستمد السيارة سكود إينياك سبورتلاين iV الكهربائية ، قوتها من ثلاث خيارات للمحرك منها ، الأول لفئة 60 مع محرك كهربائي بقوة 180 حصان و310 نيوتن. متر من عزم الدوران، مع نظام دفع خلفي وبطارية 62 كيلوواط/سا تمنحها نطاق كهربي أكبر من 400 كلم للشحنة الكامل، والثاني لفئة 80 بنظام دفع خلفي أيضًا، مع محرك كهربائي بقوة 204 حصان و310 نيوتن. متر من عزم الدوران، وبطارية 82 كيلوواط/سا تقدم نطاق يزيد عن 520 كلم للشحنة الكاملة .