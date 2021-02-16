8 إرشادات لطلاب جامعة عين شمس قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

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1_ الحضور قبل موعد الامتحان بساعة علي الاقل لقياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.









2_ مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والاخر عند الانتظار امام بوابات الكلية.









3_ التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها.









4_ الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة الجامعة وطوال فترة الامتحان.









5_ غير مسموح بتداول الادوات المكتبة او الادوات الوقائية بين الطلاب اثناء الامتحان .









6_مراعاة احضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب.









7_ مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع او تزاحم .









8_ ممنوع التجمعات ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.









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وأ علنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه بناء على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء السبت بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا سيتم اعداد جداول الامتحانات الجديدة من الكليات بالإضافة الي إعداد جداول جديدة للتسكين.







