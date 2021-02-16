رئيس جامعة حلوان يكشف حقيقة تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.





اقرأ أيضا :





وقال، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات .









وأضاف نجم لصدى البلد ، انه لن يتم تعديل ترتيب المواد فى جداول الطلاب بل سيتم تعديل الايام فقط ف الامتحان المقرر عقده ٢٠ فبراير سيتم عقدة يوم ٢٧ و الامتحان المقرر عقده وفقا للجداول يوم ٢٢ فبراير يعقد ٢٩ فبراير دون الخل بترتيب المواد بجداول الطلاب .









وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان مستعدة لبدء الفصل الدراسى الثانى، وفقا لتعليمات وقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.







