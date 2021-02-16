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تعليم

رئيس جامعة حلوان يكشف حقيقة تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:00 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.

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وقال، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات . 


وأضاف نجم لصدى البلد ، انه لن يتم تعديل ترتيب المواد فى جداول الطلاب بل سيتم تعديل الايام فقط فالامتحان المقرر عقده ٢٠ فبراير سيتم عقدة يوم ٢٧ و الامتحان المقرر عقده وفقا للجداول يوم ٢٢ فبراير يعقد ٢٩ فبراير  دون الخل بترتيب المواد بجداول الطلاب . 


وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان مستعدة لبدء الفصل الدراسى الثانى، وفقا لتعليمات وقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.


وشدد على أن جامعة حلوان حريصة على سلامة كل من الطلاب والعاملين
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