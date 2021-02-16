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تعليم

جامعة حلوان: عودة طلاب المدن الجامعية بدءا من الأربعاء وفقا لجداول الامتحانات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.

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وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات . 

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وأشار نجم لـ صدى البلد الى انه بالنسبة لطلاب المدن الجامعية سيبدء عودتهم قبل بدء الامتحانات ب ٤٨ ساعة اى ابتداء من يوم الاربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١ . 

ونوه الى انه لن يتم عودة الطلاب جميعهم فى وقت واحد ولكن  سيتم اعادتهم وفقا لجداول الامتحانات حيث انه كل طالب يعود للمدينة قبل بدء اول مادة بالامتحانات ب٤٨ ساعة. 

وأشار نجم الى انه تم تعقيم المدينة الجامعية و تجهيزها استعدادا لاستقبال الطلاب وسط اجرائات احترازية من كورونا . 

و نوه الى ان جامعة حلوان على اتم استعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسط اجرائات احترازية حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين.
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