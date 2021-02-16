جامعة سوهاج تدشن أول مجلة علمية للمؤتمر السادس لشباب الباحثين

دشنت جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء أول مجلة علمية محكمة للمؤتمر السادس لشباب الباحثين، والذي سيقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة في العاشر من مارس القادم، وبمشاركة ١٤جامعة مصرية وعدد من الجامعات العربية والأجنبية مثل جامعة الكويت وجامعة سومر وبابل وكركوك بالعراق، الحديدة باليمن، بالإضافة إلى جامعة دي مونتفورت بالمملكة المتحدة والجامعة الإسلامية بأمريكا.





وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن المؤتمر يعد من أهم الأحداث العلمية التي تُعقد ف رحاب الجامعة، للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة البحثية، ومن ثم تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي للبحث العلمي لعام 2030م.









وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني وإجراء البحوث الجماعية.



