برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد: درجة الحرارة غدا 11 مئوية نهارا.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونشهد منخفضا جويا يجلب رياح شديدة البرودة على البحر الأبيض المتوسط .

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية على "الفضائية المصرية، :" تتكون سحب كثيفة في البحر المتوسط وتتقدم نحو السواحل الشمالية وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية اليوم وامتدت الامطار إلى باقي محافظات الوجه البحري وهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بـ 6 درجات عن الأمس ".





وتابع محمود شاهين:" درجة الحرارة الآن على القاهرة 9 درجة مئوية ومن المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة غدا في فترات النهار 11 درجة مئوية".





واكمل محمود شاهين :" موجة الطقس السيء مستمرة الى الأربعاء، وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة الكبرى في أماكن متفرقة".



