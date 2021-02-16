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ثلوج .. الأرصاد توضح المحافظات التى ستشهد أمطارا شديدة .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:00 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المحافظات التى تعرضت اليوم لـ الأمطار وستتعرض غدًا لـ أمطار .

وقالت الدكتورة إيمان خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز : " وسط سيناء ستشهد ثلوج، وهناك أمطار غزيرة ستشهدها بعض السواحل الشمالية، وقد بدأت فى السلوم ووصلت لـ مطروح والإسكندرية، وبعض المناطق من شمال الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية".

وأضافت المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القاهرة شهدت أمطارا خفيفة، وأن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الخميس.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، إن البلاد شهدت اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحة أن القاهرة سجلت أمس 21 درجة، و اليوم سجلت 14، درجة أى أن هناك انخفاضا 7 درجات.


وأضافت شاكر، أن البلاد غدا ستسجل 11 درجة أى سيكون هناك انخفاض 10 درجات عن أمس الاثنين، وأن هناك منخفضا جويا متمركزا على جزيرة قبرص، يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وهى التى تتسبب فى انخفاض درجات الحرارة، وحالة عدم الاستقرار فى البلاد.

وأشارت إلى أن الملاحة البحرية تعرضت لـ  اضطراب بسبب الرياح الشديدة، وهناك محافظات كثيرة شهدت سقوط أمطار.


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