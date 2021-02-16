ثلوج .. الأرصاد توضح المحافظات التى ستشهد أمطارا شديدة .. فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المحافظات التى تعرضت اليوم لـ الأمطار وستتعرض غدًا لـ أمطار .





وقالت الدكتورة إيمان خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز : " وسط سيناء ستشهد ثلوج، وهناك أمطار غزيرة ستشهدها بعض السواحل الشمالية، وقد بدأت فى السلوم ووصلت لـ مطروح والإسكندرية، وبعض المناطق من شمال الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية".





وأضافت المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القاهرة شهدت أمطارا خفيفة، وأن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الخميس.



