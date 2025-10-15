الخارجية الباكستانية: الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان لمدة 48 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان أفغانستان لمدة 48 ساعة تبدأ الساعة 6 مساء اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أنّ الجانبين سيبذلان جهودا مخلصة من خلال الحوار لحل النزاع.

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن انتخاب باكستان لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة السادسة يؤكد ثقة المجتمع الدولي في التزام باكستان بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز النظام الدولي لحقوق الإنسان.