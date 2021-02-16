شاهد.. البحرية الأمريكية تحتجز شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، احتجازها شحنتي أسلحة إيرانيتين كانتا في طريقهما إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.





وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن المدمرة الأمريكية "يو.إٍس.إس. وينستون تشرشل" ضبطت شحنتي أسلحة قبالة السواحل الصومالية تشمل الآلاف من الرشاشات الآلية، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات صاروخية.





ولم يذكر البيان الأمريكي إلى أين كانت تتجه شحنات الأسلحة، لكن مسؤولًا أمريكيًا صرح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكي، وطلب عدم الكشف عن اسمه أكد أن هناك مؤشرات على أن الأسلحة كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثيين في اليمن.





وكان المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيموثي ليندركينج، أكد في وقت سابق من اليوم، أن إيران تدرب الحوثيين على شن هجمات عدة في منطقة الخليج.

وقال ليندركينج في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية تعمل على دفع الحل السياسي للأزمة اليمنية، مطالبًا الحوثيين بوقف هجومهم على مدينة مأرب اليمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد ليندركينج على حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، مشيرًا إلى أن دور إيران في تسليح الميليشيات ليس خفيًا.