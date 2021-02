شاهد.. البحرية الأمريكية تحتجز شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، احتجازها شحنتي أسلحة إيرانيتين كانتا في طريقهما إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن المدمرة الأمريكية "يو.إٍس.إس. وينستون تشرشل" ضبطت شحنتي أسلحة قبالة السواحل الصومالية تشمل الآلاف من الرشاشات الآلية، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات صاروخية.

ولم يذكر البيان الأمريكي إلى أين كانت تتجه شحنات الأسلحة، لكن مسؤولًا أمريكيًا صرح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكي، وطلب عدم الكشف عن اسمه أكد أن هناك مؤشرات على أن الأسلحة كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثيين في اليمن.

