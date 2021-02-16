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برلمان

نائب بالشيوخ : حديث الرئيس عن خطورة الزيادة السكانية جرس انذار للحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع المصري

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:12 م
النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوي
قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول خطورة الزيادة السكانية والآثار السلبية المترتبة على المجتمع المصري جراء عدم السيطرة عليها يعكس حرصه في الحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع، والعمل على توعية المواطنين لاسيما الجيل الناشئ بضرورة الالتزام بطفلين فقط.



وأكد عفيفي، في بيان له، أن المعدلات التي وصلت إليها الدول الأخرى من حيث الكثافة السكانية ساعدتهم على الوصول لمعدلات نمو مرتفعة وتحسن ملحوظ في الدخل العام للأفراد وزيادة نصيب الفرد من الدخل ومن ثم تحسين المعيشة للمواطنين، نتيجة الحرص على عدم الإفراط في الإنجاب، منوها أن الحفاظ على المعدلات السكانية ينعكس بصحة جيدة على المرأة المصرية.


وأوضح أن الاهتمام بقضية الزيادة السكانية لها آثار انعكاسية إيجابية على دخل الفرد وشعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، وخطوات التنمية التي تحرص الدولة على اتخاذها في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الانفجار السكاني الذي وصلت إليه مصر يُجهض عملية التنمية والبناء.


وطالب عضو مجلس الشيوخ، مؤسسات الدولة سواء الدينية أو المجتمع المدني أو الوزرات المعنية بضرورة التوعية بخطورة الزيادة السكانية والاهتمام بالجيل الناشىء وتوعيته بمزايا الالتزام بإنجاب طفلين والآثار الإيجابية التي ستنعكس على المواطن والدولة في آن واحد.


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