مش مصر بس.. عاصفة شتوية مميتة تجتاح الولايات المتحدة

اجتاحت الولايات المتحدة، عاصفة شتوية قوية، أدت إلى ظهور رياح شديدة البرودة وجليد وثلوج في العديد من المناطق التي نادرًا ما تشهد مثل هذه الظروف شديدة البرودة.





ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، أدت الرياح القوية والثلوج إلى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس الأمريكية، فيما تستعد الولاية لعاصفة جليدية أخرى في وقت لاحق اليوم.





فيما أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أن أكثر من 150 مليون أمريكي يخضعون الآن لتحذيرات عواصف الشتاء، بعد وفاة 11 شخصًا في العاصفة.





وتم الإبلاغ عن الوفيات في تينيسي وتكساس وكنتاكي ولويزيانا، وفي ولاية كارولينا الشمالية، بعد الإعصار الذي تسبب في وفاة 3 أشخاص و10 جرحى، مع استمرار عمليات الإنقاذ.





وكانت العاصفة المتجمدة قد وصلت إلى الأجزاء الشمالية من المكسيك حيث انقطع التيار عن أكثر من 4 ملايين منزل وشركة في وقت مبكر أمس الأول الاثنين.





ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حالة الطوارئ في ولاية تكساس، التي شهدت بعض درجات الحرارة الأكثر برودة منذ أكثر من 30 عامًا، وصلت بعض المناطق إلى -18 درجة مئوية.





وأدى ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولاية إلى تعطل شبكة الكهرباء، وتم قطع التيار في بعض المناطق للحفاظ على الطاقة للمستشفيات والشرطة ومحطات الإطفاء ، مما ترك أكثر من 4.3 مليون شخص بدون كهرباء.





كما أدت الطرق الجليدية إلى سلسلة من حوادث المرور، وكان لدى رجال الإطفاء في أبيلين وصول محدود إلى المياه بعد أن فقدت محطات المعالجة المحلية الطاقة، وكان لدى رجال الإطفاء في أبيلين وصول محدود من المياه بعد أن فقدت محطات المعالجة المحلية الطاقة في هيوستن.





وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 120 حادث سير في يوم واحد، تسببت في تراكم السيارات على طريق سريع رئيسي بالقرب من أوكلاهوما سيتي خلال عاصفة ثلجية أدت إلى اشتعال النيران في العديد من الشاحنات.