على ارتفاع 2000 متر.. لحظة ثوران بركان «إتنا» في إيطاليا | فيديو وصور

انتشرت صور ومقاطع فيديو رهيبة عبر مواقع التواصل، للحظة اندفاع الحمم البركانية إلى السماء، وسقوطها من على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

اندفع بركان "جبل إتنا" في إيطاليا في ثوران هائل، انبعثت على إثره الحمم البركانية والدخان بقوة شديدة نحو السماء.





ووفقا للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، فقد وقع الانفجار البركاني لـ"جبل إتنا" على ارتفاع عالي جدا، لكن لم ينتج عنه أي كوارث مادية أو بشرية.





وكان البركان تحت السيطرة طوال بعد الانفجار الشديد، مع تصاعد الدخان إلى السماء بقوة، حيث انفجر البركان على ارتفاع حوالي ألفي متر فوق مستوى سطح البحر.





وأكد الباحثون في مرصد إتنا أن “البركان لم يؤثر على المنازل أو الناس، وظل تحت السيطرة منذ ثورانه".





وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ثوران البركان الضخم ونفث الحمم، وتصاعد الدخان إلى السماء.