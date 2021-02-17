شاهد.. طفل من اليمن يتلقى العلاج بالمجان داخل المعهد القومي للأورام

قالت والدة طفل من اليمن يتلقى العلاج بالمعهد القومي للأورام بالمجان، إنها فى المستشفى منذ أربعة أشهر، مشيرة إلى أنها أتت خاصة إلى مصر من أجل العلاج وستسافر بعدها إلى اليمن بعد شفائه.









وأضاف والدة الطفل اليمني خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صحة ابنها جيدة والأطقم الطبية في المستشفى جيدة، موضحة أن نجلها لديه سرطان في الدم.









وتابعت أن الوضع الخاص بنجلها في تحسن مستمر، والعلاج يجري بصورة جيدة في المعهد.







