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شاهد.. طفل من اليمن يتلقى العلاج بالمجان داخل المعهد القومي للأورام

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 ص
طفل يمنى يتلقى العلاج
طفل يمنى يتلقى العلاج داخل المعهد القومى للأورام
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هاجر إبراهيم
قالت والدة طفل من اليمن يتلقى العلاج بالمعهد القومي للأورام بالمجان، إنها فى المستشفى منذ أربعة أشهر، مشيرة إلى أنها أتت خاصة إلى مصر من أجل العلاج وستسافر بعدها إلى اليمن بعد شفائه.


وأضاف والدة الطفل اليمني خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صحة ابنها جيدة والأطقم الطبية في المستشفى جيدة، موضحة أن نجلها لديه سرطان في الدم.


وتابعت أن الوضع الخاص بنجلها في تحسن مستمر، والعلاج يجري بصورة جيدة في المعهد.


في سياق آخر، قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك تطويرا بالمعهد القومي للأورام يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية به، مشيرًا إلى أن به أفضل الأطقم الطبية بالمعهد، كما أنه يفتح أبوابه أمام جميع المواطنين للعلاج مجانًا.
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