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فن

ابنة السفير.. توبا بويوكستون تكسر حالة الملل وتعوض غياب نسليهان اتاغول

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:00 م
توبا بويوكستون
توبا بويوكستون
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شروق ابراهيم
نجحت الممثلة التركية توبا بويوكستون في إنقاذ مسلسل "ابنة السفير" من حالة الملل التي اتنابت العمل بعد انسحاب الممثلة نسليهان اتاغول، وعودة الإثارة إلى الأحداث من جديد بمجرد بدء قصتها مع بطل العمل الممثل الشهير انجين اكيورك.


وخلال عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "ابنة السفير"، بدأ المشاهد التعلق بقصة حب جديدة بين أنجين اكيورك وتوبا بويوكستون عنوانها "أنا بحاجة إليك"، حيث أصبح كل منهما بحاجة إلى الآخر من أجل تضميد جروحه ونسيان ما تعرض إليه من عذاب، وأصبحت أحداث المسلسل سريعة نوعا ما مقارنة بالحلقات السابقة التي وصفت بـ "المملة والضعيفة". 


وشهدت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل اكتشاف سلطان "انجين اكيورك" أن ابنته ملك تعاني من حالة نفسية سيئة أدت إلى تساقط شعرها، وذلك بعدما تلتفت نور "توبا بويوكوستون" إلى هذا الأمر.


وسبق وصرحت  توبا بويوكوستن بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا، حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا، لذلك التناسق مع انجين رائع".


قصة مسلسل "ابنة السفير"
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

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